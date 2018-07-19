Sivas'ta Sağanak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan sağanak, ekili tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçedeki tarım arazilerinde şiddetli yağışın ardından zarar oluştu. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Ovapınar mevkisindeki buğday ekili bazı tarlalar zarar gördü.

Çiftçiler, yağış sonrasında tarlalarında oluşan hasarı tespit etmek için çalışma yaptı.

İlçede çiftçilikle uğraşan Murat Sulakçı, temmuz ayında etkili olan şiddetli yağışın tarlasına zarar verdiğini belirterek, "Bu mevsimde etkili olan yağış hem hasadı geciktirir, hem de hububatın kalitesini etkiler." dedi.