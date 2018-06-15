Sivas'ta Sağanak

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Kangal ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan "doktor balıkları" ile ünlü sedef hastalığının tedavi merkezi Balıklı Kaplıca'nın bulunduğu alanda da sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle toplanan sular, kaplıcanın içerisinden geçen deredeki su seviyesini yükseltti. Sel sularıyla Kaplıca Deresi'nde coşkulu akan suyun renginin çamura büründüğü de görüldü.

Sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olan kaplıcadaki derede, temizlik çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Yağışlar etkisini sürdürecek

Öte yandan Sivas'ta gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kentte parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.