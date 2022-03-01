Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
İhlas Haber Ajansı, Volkan Kaplan - Güncel
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Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdüSİVAS Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
SİVAS (İHA) - Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
SİVAS Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Sivas'ta İlkbahar mevsiminin ilk gününde kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Kent meydanında bulunan Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin bir arada bulunduğu tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.
Sivas'a karın yakıştığını belirten Yavuz Deveci, "Memleket henüz kışı atlatmadı, 3 ay yaz havamız var geriye kalan diğer aylar kış. Kış memleketimize Sivas'a yakışıyor" dedi.