Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi - Haberler

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Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kaplan - Güncel
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Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiSİVAS Sivas'ta son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi

SİVAS Sivas'ta son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi.

Son yılların en soğuk kış mevsimini yaşayan Sivas'ta İlkbahar mevsiminde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Yağan Mart karının hemen ardından hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece birden düştü. Geçtiğimiz gece şehir merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hava ısısı son 90 yılda, 13 Mart tarihlerinde ölçülen en düşük sıcaklık oldu. Geçtiğimiz geceye kadar 13 Mart tarihlerinde ölçülen en düşük sıcaklık 1950 yılında sıfırın altında 13 derece olarak ölçülmüştü.

Sivas'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece düşmesi ile şehirde suya dair ne varsa dondu. Tarihi medreselerin çatı arklarında buz sarkıtları oluştu, havuzlar buz kesti. Gün içerisinde de hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak kaydedildi.

Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi

Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi

Sivas'ta rekor soğuk... Son 90 yılın en soğuk 13 Mart'ı yaşandı, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Güncel

İlkbahar, Sivas, Mart, Güncel, Haberler

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