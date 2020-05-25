Sivas'ta rekor soğuk
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Sivas'ta rekor soğuk

Meteorolojik verilere göre, Sivas kent merkezinde 25 Mayıs'ta bugüne kadar en düşük hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü.

Sivas'ta rekor soğuk
25.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:40

Meteorolojik verilere göre, Sivas kent merkezinde 25 Mayıs'ta bugüne kadar en düşük hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü.

Meteorolojik verilere göre Sivas'ta Mayıs ayının 25'inde bu güne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık kaydedildi. Tarihte bugüne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık 5 derece ölçülürken bugün en düşük sıcaklık 3 derece oldu.

Öte yandan, kent merkezine uzaklığı yaklaşık 190 kilometre olan Koyulhisar ilçesi Sisorta köyleri olarak bilinen bölgeye kar yağdı. Haziran ayına sayılı günler kala yaklaşık bin 700 rakımlı bölgeye yağan kar yoldan geçen vatandaşların şaşkınlığına neden oldu. Kar yağışı vatandaşları mutlu ederken etraf adeta beyaza bürüdü. Kar yağışını otomobiliyle yoldan geçen Metin Çandır isimli vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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