Sivas'ta Rekor Sıcaklık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta Şubat ayının ilk haftasında son 89 yılın en sıcak günleri yaşanıyor.

Türkiye'nin en soğuk 5 ilinden biri olan Sivas son asrın en sıcak günlerini yaşıyor. Bugünkü adı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de 1929 yılından bu yana meteorolojik ölçümler yapılarak kayıt altında tutuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu verilerine göre son 89 yıldır Sivas'ta Şubat ayında ölçülen en uç sıcaklık 8.8 derece. 80 yılın ortalaması ile 1.8 derece. Sivas'ta termometreler ise son iki gündür 12 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas asrın en sıcak kışını geçiriyor.

Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları beraberinde kuraklık endişelerini getirirken, yaşanan bu sıcaklardan memnun olanlar da var. Şubat ayınca sıcak havaların tadını çıkartmak isteyen Sivaslılar kendilerini park ve bahçelere atıyor. Sıcaklarla ilgili açıklama yapan Sivaslılar, "Böyle bir havayı zemheride döneminde bulduk. Havalar çok güzel, güllük gülistanlık. Geçmişte bugünlerde; tipi, kar buz olurdu ama şimdilerde nedense sıcak. İklimde değişti. Zemheride, Şubat ayında, zemheride parkta oturuyoruz. Geçmişte bu günlerde bir ay boyunca evden çıkamazdık.","Havalar çok güzel. Bu havadan iyisi olmaz bu mevsimde. Ben 65-70 yaşındayım böyle hava olmaz. Bu mevsimde eskiden kapıdan kapıya varamıyorduk. Şuan hava cennet gibi. Güneşli havayı gördük geziyoruz dolanıyoruz. ", "Bundan 20 sene önce burayı bu şekilde gören orası Sivas diyemezdi. Kış oluyordu, buz oluyordu, kar yağıyordu. Bu sene nedense hava sıcak. Takım elbise ile parkta oturuyorum. Ama havaların böyle olması tarım açısından iyi değil yani." dediler. - SİVAS