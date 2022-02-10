Sivas'ta refüje sürüklenen tır yolu ulaşıma kapattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta refüje sürüklenen tır yolu ulaşıma kapattı

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta refüje sürüklenen tır yolu ulaşıma kapattı

Sivas'ta refüje sürüklenen tırın sürücüsü yaralandı, Sivas-Erzincan kara yolunun Sivas istikameti trafiğe kapandı.

ERZİNCAN (AA) - Sivas'ta refüje sürüklenen tırın sürücüsü yaralandı, Sivas- Erzincan kara yolunun Sivas istikameti trafiğe kapandı.

E.K. (32) yönetimindeki 38 JJ 397 plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolu Çukurbelen mevkisinde refüje sürüklendi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tipinin etkili olduğu bölgede kaza yapan tırın dorsesi, yolun Sivas istikametini trafiğe kapattı.

Ekipler, aracın kaldırılması için çalışma başlattı.

Sivas'ta refüje sürüklenen tır yolu ulaşıma kapattı

Sivas'ta refüje sürüklenen tır yolu ulaşıma kapattı

Sivas'ta refüje sürüklenen tır yolu ulaşıma kapattı

Sivas'ta refüje sürüklenen tır yolu ulaşıma kapattı

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Erzincan, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title