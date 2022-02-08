Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA, Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Güler (21) idaresindeki 58 ABK 731 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gürçayır beldesi çıkışında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güler'in cenazesi otopsi için morga konuldu.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla, Otomobil, Kayseri, Sivas, Güncel, Haber

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