Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AA, Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mehmet Güler (21) idaresindeki 58 ABK 731 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gürçayır beldesi çıkışında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güler'in cenazesi otopsi için morga konuldu.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel