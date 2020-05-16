Sivas'ta, ramazanın gözdesi 'Hobbit evleri' oldu
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Sivas'ta, ramazanın gözdesi 'Hobbit evleri' oldu

SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evleri, koronavirüs önlemleri kapsamında mesire alanlarının kapalı olması nedeniyle ramazan ayını farklı geçirmek...

Sivas'ta, ramazanın gözdesi 'Hobbit evleri' oldu
16.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:16

SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evleri, koronavirüs önlemleri kapsamında mesire alanlarının kapalı olması nedeniyle ramazan ayını farklı geçirmek isteyenlerin adresi oldu. 

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek Sivas'ta inşa edilen yamaç evleri, ilgi görüyor. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen ve apart otel hizmeti verilen evlere meraklılar, yoğun ilgi gösteriyor. 'Hobbit' evleri, koronavirüs nedeniyle kapalı olan mesire alanlarının alternatifi oldu. Ramazan ayında iftarı dışarıda ve doğayla iç içe yapmak isteyenlerin tercihi haline geldi. Evlerin konum itibariyle birbirinden uzakta olması da sosyal mesafe kuralını en iyi yansıtan tesis olarak öne çıktı. Son dönemde kentten ve çevre illerden gelenler rezervasyon yaptırdı. Hizmette bulunan 23 evin tamamı, 1 ay boyunca müşterilerini ağırladı.

'YOĞUN TALEP VAR'İşletme Müdürü Mehmet Yıldırım, ramazan ayında evlere yoğun talep olduğunu belirterek, "Şu anda Paşabahçe Mesire alanı kapalı olduğu için burada rahatça mangal yakabiliyorlar ve içeride mutfak olduğu için rahatça yemeklerini yapabiliyorlar. Vatandaşlar buradan çok memnun. Doğa ile iç içe bir ortamdalar. Yoğun bir talep var. Dışarıda piknik yapamadıkları için burada rahatça bunu gerçekleştirebiliyorlar" dedi. 'MUHTEŞEM VE ÇOK KEYİF ALIYORUZ'Malatya'dan Sivas'a Hobbit Evleri'ne pikniğe gelen Önder Serindağ, "Buraya gelip Hobbit Evleri keşfettik. Hobbit Evleri'nde 1 gece kalıp, ateş yakıp piknik yapmak istedik. Burası muhteşem ve çok keyif alıyoruz. Odalar da çok güzel. Burayı iyi ki yapmışlar. Yapanların eline sağlık" dedi. Kenan Yurtsal ise, "Virüs nedeniyle biz de burayı tercih ettik. Burası yeşillikler içerisinde muhteşem bir doğaya sahip. Ailecek buraya geldik. Türkiye'de böyle bir yerin olması gurur verici. Memleketimizde böyle bir doğallığın ve güzelliğin olması mutlu ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar var. Böyle bir imkan için yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu. 'PİKNİK YAPILABİLECEK BİR YER'Ailece iftar yapmaya geldiklerini belirten müşterilerden Oğuzhan Üstündağ ise, "Burası güvenli olduğu için burayı tercih ettik. Ailecek geldik. Güzel bir yer ve memnunuz. Çocuklarımız da çok güzel eğlendi. Ailecek gelinip vakit geçirilebilecek bir yer" ifadelerini kullandı. 

Kadir Üstündağ ise, "Ramazan da buraya iftar yapmaya geldik. Gayet olumlu ve çok güzel bir yer. Tam piknik yapılabilecek ve kafa dinlenecek bir yer. Böyle bir hizmet sundukları için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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