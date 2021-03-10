Sivas'ta protesto edilen senet sayısı düştü

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, protesto edilen senet sayılarına ilişkin verileri açıkladı. Risk Merkezi'nden derlenen bilgilere göre Sivas'ta protesto edilen senet sayısı ve miktarı 2021'in Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Sivas'ta 336 senet protesto edilmiş ve bunun tutarı 16 milyon 60 bin lira olarak açıklanmıştı. 2021'in ilk ayında Sivas'ta protesto edilen senet sayısı önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 oranında azalarak 175'e geriledi. 175 senedin miktarı ise 2 milyon 265 bin lira olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı