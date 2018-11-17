Sivas'ta Prematüre Bebekler İçin Etkinlik Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yenidoğan Ünitesi tarafından 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğretim Üyesi Dr. Gaffari Tunç tarafından bir restoranda düzenlenen etkinlikle prematüre bebeklerin kaliteli yaşam hakkına toplumun dikkatini çekildi.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Üniversitesinin prematüre bebeklerin sağlığına kavuştuğu bir merkez olacağını belirtti.

Bundan sonraki süreçte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak Sivas ve çevre illerde doğan prematüre, konjenital kalp hastalığı, sendromik bebekler, term yenidoğan bebekler gibi bebekler için merkez olmak istediklerini vurgulayan Tunç, "Bu kapsamda yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini hepinizin huzurunda ifade etmek isterim. Katılımınız için öncelikle prematüre bebeklerin ailelerine ve siz değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Ayhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oğuzhan Görler, dekan ve başhekim yardımcıları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, hemşireler ve intörn doktorlar katıldı.