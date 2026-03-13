Haberler

Sivas'ta araçlara ateş açan şüpheliler yakalandı, 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Sivas'ta pompalı tüfeklerle araçlara ateş açan 7 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, 10 Mart 2026 günü saat 12.20 sıralarında Numune Hastanesi Acil Servis giriş yolu üzerinde meydana gelen olayda M.D. ile Y.D. isimli şahısların acil servis giriş yolundan Sıhhiye Caddesi'ne çıkmak istedikleri sırada, cadde üzerinde park halinde bulunan bir araçtan inen 3 şüpheli tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken araçta bulunan şahıslar olaydan yara almadan kurtuldu. Aynı gün saat 17.00 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi TOKİ önünde gerçekleşen ve ilk olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir başka olayda ise Y.D. isimli şahsın aracında yine maddi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Meydana gelen iki olayın ardından şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Y.S.B., Y.D., G.D., S.D., M.A.D., M.Y. ve M.T. isimli 7 şüpheli aynı gün ilerleyen saatlerde yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin suçta kullandıkları değerlendirilen 2 adet pompalı tüfek, 5 adet av fişeği, 1 adet tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
