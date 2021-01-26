Sivas'ta polisten yürüme engelli Buğra'ya doğum günü sürprizi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde polisler, doğuştan yürüme engelli Buğra Gül'e doğum günü sürprizi yaptı.

Ulaş İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz ve beraberindeki polisler, üzerinde "İyi ki doğdun Buğra" yazan pastayla 20 yaşındaki Buğra'nın Yeşilyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evine giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Pastadaki mumları üfleyen Buğra'nın çok heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü.

Kaymakam Cengiz Nayman da Buğra'yı telefonla aradı. Ameliyat olduğu için yürüyemediğini ve bu nedenle doğum gününe katılamadığını belirten Nayman, Buğra'ya nice sağlıklı yıllar diledi.

Buğra Gül ise "20 yaşıma girdim, hiç böyle doğum günü beklemiyordum, beni çok mutlu ettiler, çok teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Mehmet Ali Gül de kaymakam Nayman ve polislere teşekkür etti.

Doğum gününü organize eden polis memuru İlker Özkan da Buğra ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) tanıştığını, sürpriz doğum günüyle onu mutlu etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Polisler, ayrıca Buğra'ya Sivasspor forması ve kaban hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban