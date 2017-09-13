Sivas'ta Polisten Okul Çevrelerinde Denetim

Sivas'ta polis ekipleri tarafından okul ve umuma açıkla yerlerde yapılan denetimlerde 176 şahıs ve 36 işyeri sorgulandı.



Kentte 14 ekip ve 50 polisle eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla denetim yapıldı. Umuma açık yerlerin denetlenmesi, suçların önlenmesi ve işlenmiş suçların şüphelilerinin yakalanması, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, kesici ve delici alet, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti ve ele geçirilmesi amacıyla yapılan denetimlerde 176 şahıs ve 38 işyeri sorgulandı. Denetimler sırasında suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. - SİVAS