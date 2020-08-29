Sivas'ta polis memurlarının bayrak hassasiyeti SİVAS'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını devriye gezen polis memurları fark etti.

SİVAS'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını devriye gezen polis memurları fark etti. Bayrağı düzelten polislerin görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde devriye gezen iki polis memuru, bir işletmenin dükkan önünde asılı olan Türk bayrağının rüzgar nedeniyle katlandığını fark etti. Polis memurlarından biri katlanan Türk bayrağını düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bayrağı düzelten polis memurlarının görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: DHA