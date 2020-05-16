Sivas'ta polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Nisan'da tüm kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiği Sivas'ta, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıtarak uyarıda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Nisan'da tüm kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiği Sivas'ta, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıtarak uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde maskesiz gezen vatandaşları uyararak maske dağıttı.

Ekipler, maskesiz gezenlere Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.

Bu arada il merkezinde son bir ayda 192 kişiye 75 bin 264 lira para cezası yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA