Sivas'ta polis ekipleri caddede maske dağıttı
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Sivas'ta polis ekipleri caddede maske dağıttı

Sivas'ta polis ekipleri caddede maske dağıttı KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildi.

20.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:27
Sivas'ta polis ekipleri caddede maske dağıttı

Sivas'ta polis ekipleri caddede maske dağıttı KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildi. Bu çerçevede polis ekipleri halka maske dağıtarak uyarılarda bulundu.

Sivas'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında tüm kamusal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bunun üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri İnönü Bulvarı üzerinde maskesiz gezen vatandaşları uyardı. Yanında bulundurmayanlara ise maske dağıttı. Polisler, vatandaşlara kararın ihlal edilmesi halinde Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 lira cezai işlem uygulanacağını hatırlattı. Sivas Valiliği girişinde de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Sivas'ta polis ekipleri caddede maske dağıttı

Kaynak: DHA

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