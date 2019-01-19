Sivas'ta Polis Aracına Çarpıp Kaçan Şüpheliler Yakalandı
Sivas'ta sivil polis aracına çarpıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Sivas'ta sivil polis aracına çarpıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Yenişehir Mahallesi'nde A.T. yönetimindeki 52 AF 126 plakalı minibüs, park halinde bulunan sivil polis aracına çarptıktan sonra kaçtı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan araç, Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı'nda ekiplerce durduruldu.
Minibüs sürücüsü A.T. ile yanındaki kadın zanlı S.U. gözaltına alındı.
Kaynak: AA