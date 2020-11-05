Sivas'ta plastik kasa hırsızlığı iddiası
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Sivas'ta plastik kasa hırsızlığı iddiası

05.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 09:12
Sivas'ta plastik kasa hırsızlığı iddiası

Sivas'ta çaldığı plastik kasaları geri dönüşüm firmasına sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta çaldığı plastik kasaları geri dönüşüm firmasına sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bir kuruma taşeron olarak fidan temin eden firmanın yetkilisi M.S.A, Sivas İl Jandarma Komutanlığına müracaatta bulanarak, merkeze bağlı Günören köyü Dere Merakum bölgesinde fidan taşımada kullandığı 216 plastik kasanın çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kasaların hurdacılar sitesinde geri dönüşüm firmasına satıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri kasaları çalıp sattığı iddia edilen İ.G'yi (35) gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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