Sivas'ta pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı
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Sivas'ta pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı

Sivas'ta pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta ağabeyinin beslediği pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Sivas'ta ağabeyinin beslediği pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Y.D'nin sahibi olduğu pitbull cinsi köpek, Kılavuz Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda 5 yaşındaki kardeşi A.E.D'ye saldırdı.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan çocuk, Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırgan köpek, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürüldü.

Öte yandan, Y.D. hakkında yasaklı cins köpek beslediği için işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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