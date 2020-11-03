Sivas'ta "Perşembe Pazarı"nın üstü kapatılacak
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Sivas'ta "Perşembe Pazarı"nın üstü kapatılacak

03.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:40
Sivas'ta

Sivas'ta, Perşembe Pazarı'nın üstünün kapatılarak, pazar yerinin modern bir görünüme kavuşturulacağı bildirildi.

Sivas'ta, Perşembe Pazarı'nın üstünün kapatılarak, pazar yerinin modern bir görünüme kavuşturulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi tarafından başlatılan kapalı pazar yeri uygulamasının son örneği Perşembe Pazarı'nda uygulanıyor.

Kapalı stadyumlarda kullanılan dayanıklı pvc membran yapı malzemesiyle tamamen üstü kapatılacak olan pazar yeri, yaz-kış vatandaşlara hizmet verecek.

Yağışlı havalarda büyük sıkıntı yaşayan pazarcı esnafı ve vatandaşlar da pazar yerinin üstünün kapatılmasıyla rahat bir nefes alacak.

Pazar alanı, haftanın diğer günlerinde ise kapalı otopark olarak hizmet verecek, bölgedeki geniş çaplı toplantı ve organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

180 metre uzunluğa ve 30 metre genişliği sahip olan pazar yerinde 170 tezgah bulunacak.

Pazar alanı otopark olarak kullanıldığı günlerde ise 150 aracın park olarak kullanmasına imkan sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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