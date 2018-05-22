Sivas'ta Perinatoloji Polikliniğini Hasta Kabulüne Başladı

Sivas Numune Hastanesinde perinatoloji polikliniği hizmet vermeye başladı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, gebelik öncesi, gebelik sırası ve sonrasında hastaların risk değerlendirmesi, fetüs-anne kaynaklı birçok hastalığın doğum öncesi tanısının konulması, tedavi-takip planlarının yapılması ve gerekli durumlarda invaziv girişimlerin uygulanması, riskli veya sorunlu gebeliklerde gebelik sırasında, doğumda ve sonrasında tedavilerinin tamamlanmasını sağlayan perinatoloji polikliniği hizmete açıldı.

Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman Dr. Mehmet Fidan, perinatoloji kliniğinin hem Sivas ve ilçelerine hem de çevre illere hizmet vereceğini belirterek, "Bu alanda özellikle Sivas'ta tek olması nedeniyle bizim çok önemsediğimiz bir bölüm. Bunun çalışmasını yaparak, ilgili alt yapısını hazırlayarak kliniğimizi açmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.