Sivas'ta perakende sebze halinde modernizasyon çalışmaları başladı

Sivas'ta perakende sebze halinde belediye tarafından yenileme çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hal esnafıyla bir araya geldi.

Bölge esnafı ve vatandaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde şekillendirilen projenin ihalesinin gerçekleştirilerek çalışmalara başlanıldığını belirten Bilgin, hedeflenen süre içerisinde projenin tamamlanarak hizmete sunulması için 24 saat esasına göre ekiplerin çalışacağını aktardı.

Bilgin, hava şartlarının elverişli olması durumunda 100 gün içerisinde projenin tamamlanacağını kaydetti.

Projede çok uzun soluklu bir süreci atlattıklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Çok farklı kurumları ilgilendiren bir süreci tamamladık, Anıtlar Kurulunun devrede olduğu bir süreçti. Projeyi hazırlamak yetmiyor, Anıtlar Kurulundan da onay alınması gerekiyordu. Bu süreci proje aşamasının ilk anından itibaren şeffaf bir şekilde esnafımızla değerlendirerek hem projemizin içeriğini hem projemizin seyrini hep birlikte ortak akıl ve istişareyle yürüttük. Anıtlar Kurulundan onaylandıktan sonra da projemizi ihale ettik. Yaklaşık 10 milyon lira bedelli projenin geçen yıl ihalesini gerçekleştirdik. Yine işe başlama sürecini de esnafımızla görüşerek ne zaman başlamamamız gerektiğini istişare ederek bugün buranın yıkım işlemini başlatmış olduk. Yıkım işlemlerine başlayınca da özellikle içeride bulunan perakendeci esnafımızın, tezgah sahiplerimizin mağdur olmaması adına eski buğday pazarının olduğu alana kapalı bir çadır kurarak hem hal esnafımızın işlerine devam edebilmelerini sağlamak hem de vatandaşlarımızın ürünlere ulaşmasını amaçladık. Projemiz tamamlanana kadar esnafımız orada hizmet vermeye devam edecek."

Bilgin, perakende sebze halinin dış cephesinde bulunan dükkanlarında bu süreçte açık kalacağını, projenin seyrine göre belirli bir dönem kapatılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer