Sivas'ta perakende sebze hali yenilenecek
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Sivas'ta perakende sebze hali yenilenecek

10.11.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:38
Sivas'ta perakende sebze hali yenilenecek

Sivas'ta ihtiyaçları karşılayamayan mevcut perakende sebze halinin yenilenerek modern bir yapıya bürüneceği bildirildi.

Sivas'ta ihtiyaçları karşılayamayan mevcut perakende sebze halinin yenilenerek modern bir yapıya bürüneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, soğuk ve yağışlı günlerde esnaf ve vatandaşlar açısından büyük sıkıntı oluşturan sebze hali yakın zamanda yıkılarak yerine modern bir alan yapılacak.

Mevcut sebze halindeki esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çalışmalar hakkında bilgi vererek kısa sürede projenin tamamlanacağını belirtti.

Esnafın, özellikle kış mevsiminde 3-4 ay süreyle sebze halinde çalışamadığını aktaran Bilgin, "Hem hal esnafımızın hem de alışveriş yapan hemşehrilerimizin ihtiyacına cevap verecek yeni sebze hali ve çevre düzenleme projemizi kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Proje çalışması öncesinde esnafımızla bir araya gelerek hem kendilerine bilgi verdik hem de hasbihal ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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