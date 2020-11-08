Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
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Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

08.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:06
Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında toplanarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Buna göre, vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği pazar yerlerinde pazar esnafının sigara içmesi yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldiği pazar yerlerinde, pazar esnaflarının yanı sıra vatandaşlarımızın da maske takılması kuralı ihlaline sebep olabileceğinden pazar yerlerinde sigara içmelerinin yasaklanmasına, pazar alanı dışında sigara içilmesine müsaade edilmesine, denetim ekiplerince bu kontrollerin sağlanması ve aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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