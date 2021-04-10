Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | 3. Sayfa

Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı Sivas'ta patlayan tüp tankı 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ta patlayan tüp tankı 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içiresinde bir marketin hurda deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle depodaki bir tüp tankı patladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı
Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı
Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı
Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı
Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı
Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı
Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:15:50. #1.16#
title