Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı

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Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı Sivas'ta patlayan tüp tankı 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Organize sanayi bölgesinde LPG tankı patladı: 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ta patlayan tüp tankı 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içiresinde bir marketin hurda deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle depodaki bir tüp tankı patladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN