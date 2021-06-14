Sivas'ta patlayan su borusu yolu çökertti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta patlayan su borusu yolu çökertti

Sivas'ta patlayan su borusu yolu çökertti
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta ana su borusunun patlaması sonucu kentin işlek caddesinde çöküntü oluştu.

Sivas'ta ana su borusunun patlaması sonucu kentin işlek caddesinde çöküntü oluştu.

Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ana su borusu patladı. Patlayan boru nedeniyle caddede çöküntü meydana geldi.

Trafik ekipleri çökme nedeniyle yolu araç trafiğine kapattı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yolu kazan ekipler patlayan borunun tamiri için çalışma başlattı.

Atatürk Caddesi'nin kapatılmasının ardından kentte araç trafiği yoğunluğu yaşandı.

Sivas'ta patlayan su borusu yolu çökertti
Sivas'ta patlayan su borusu yolu çökertti
Sivas'ta patlayan su borusu yolu çökertti
Sivas'ta patlayan su borusu yolu çökertti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Sarp Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Roland Garros Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta patlayan su borusu yolu çökertti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 16:58:09. #1.15#

title