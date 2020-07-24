Sivas'ta patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
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Sivas'ta patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu

Sivas'ta belediye ekiplerinin çalışması sırasında iş makinesinin darbesiyle patlayan doğalgaz borusu mahallede paniğe neden oldu.

Sivas'ta patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
24.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:51

Sivas'ta belediye ekiplerinin çalışması sırasında iş makinesinin darbesiyle patlayan doğalgaz borusu mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, patlama saat 17.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Sivas Belediyesi ekiplerinin içme suyu isale hattında yürüttüğü çalışma sırasında iş makinesinin darbesiyle doğalgaz borusu patladı. Olay yerine polis ve doğalgaz müdahale ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri tarafından cadde yaya trafiğine kapatılarak önlem alındı. Yaşanan olay paniğe neden olurken vatandaşlar ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Patlamanın olduğu noktaya 10 metre mesafede bulunan apartmandaki vatandaşların, uyarılara rağmen ekiplerin çalışmasını kapalı pencereler arkasında izlemesi ise dikkat çekti. Doğalgaz borusundaki patlama ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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