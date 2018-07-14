Sivas'ta Patlama Paniğe Neden Oldu

Sivas'ta elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen patlama ve sonrasında oluşan dumanın etkisiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Şehit Ebubekir Ekinci Sokak'ta bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddialara göre, apartmana yer altından giden elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucunda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle küçük bir yangın ve yoğun bir duman oluştu.

Olayı gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. Patlamanın yaşandığı adrese, polis, sağlık, elektrik ve doğal gaz ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, dumandan ve patlamadan etkilenen iki kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. İki kişi ise olay yerinde ayakta tedavi gördü. ÇEDAŞ ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, patlamanın etkisiyle panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar ise, "Ses duyunca dışarı çıktık. Sürekli ateş çıkıyordu. Millet paniğe kapıldı" dedi. - SİVAS