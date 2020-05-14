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Sivas'ta patates ve şeker pancarı ekimi başladı

TÜRKİYE'nin önemli patates ve şeker pancarı üretim merkezlerinin başında gelen Sivas'ta, tohumluk patates ve şeker pancarı ekimi başladı.

Sivas'ta patates ve şeker pancarı ekimi başladı
14.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:41

TÜRKİYE'nin önemli patates ve şeker pancarı üretim merkezlerinin başında gelen Sivas'ta, tohumluk patates ve şeker pancarı ekimi başladı. 

Vali Ayhan, ilk olarak merkez İşhan köyünde 1200 dekar alanda 600 ton tohumluk patatesin ekim törenine katıldı. Programda traktörün başına geçen Vali Ayhan, ilk ekimi gerçekleştirdi.

Ekim töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, patatesin toplumsal tüketim açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Tohumluk patateste en kaliteli tohumu üreten şehiriz. 2019 verilerine göre; 60 bin dekar üretim yapılarak ülkemizin dört bir yanına Sivas'ın tohumluk patatesi ulaştırıldı. Yemeklik patates üretiminde de ilk 10 sıradayız. Göletlerin, barajların ve sulama sistemlerin yapılmasıyla birlikte ilimizde patates üretimi ciddi anlamda arttı. Ülke ve ilimiz ekonomisine ciddi katkı sunmaktadır" dedi.'SİVAS TARIM VE HAYVANCILIKTA BİR ÜST OLACAK'Koronavirüs salgını süresinde birçok hizmette kısıtlamaya gidildiğini belirten Vali Ayhan, tarımsal faaliyetlerde ise hiçbir azalma olmadığını söyledi.Bu süreçte bir çok tarımsal çalışma yaptıklarını kaydeden Vali Ayhan, "İlimizin tarımda ve hayvancılıkta bir üst olacağına inanıyorum. Ekilmedik hiçbir toprak bırakmayacağız. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip eylesin. İnşallah güzel de bir hasat yaparak bunun meyvesini alırız" diye konuştu.'ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE 6'INCI SIRADAYIZ'

Vali Ayhan daha sonra Dikmencik köyüne geçerek burada şeker pancarı ekimi yaptı ve üreticilerden bilgi aldı. Sivas'ta barajlar, göletler ve sulama kanalları yapıldıktan sonra ciddi manada fiziki bir alt yapı oluştuğunu kaydeden Vali Ayhan, "200 bin dönüm bir arazide bu sene ilk defa 35 bin dekar şeker pancarı ekimi gerçekleşecek. Ürün çeşitliliği farklılaşmış olacak ve yeni bir endüstriyel ürün olan şeker pancarıyla bu bölge ilk defa tanışmış olacak. Şeker pancarı sıralamasında ilimiz 6'ncı sırada. Geçen yıl 160 bin dekar alanda yaklaşık 800 bin ton şeker pancarı üretilmiş oldu. İlimiz, Erzincan, Malatya, Turhal ve Kayseri deki fabrikaları besliyor. İnşallah bu senede pancar kotasında 150 bin tonluk bir artırım gerçekleştirildi. İnşallah bu kotanın bir milyon tonu da aşacağını ümit etmekteyim. Rakama vurduğumuzda yıllık neredeyse 300 milyon liradan daha fazla ilimiz ekonomisine katkı sağlamakta" dedi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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