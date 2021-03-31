Sivas'ta parmağını kapı topuzuna sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti
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Sivas'ta parmağını kapı topuzuna sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta parmağını kapı topuzuna sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Sivas'ta parmağı kapı topuzuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Sivas'ta parmağı kapı topuzuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Akdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Berat Sarıkaya, parmağını evlerindeki kapı topuzuna sıkıştırdı.

Çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkartamayan ailesinin ihbarı üzerine, eve sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağının sıkıştığı metal parçayı mini motorlu testereyle keserek çıkardı.

Korkan ve zaman zaman ağlayan çocuğun parmağının sıkıştığı yerden kurtarıldığı anlar, itfaiye ekiplerince cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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