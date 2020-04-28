Sivas'ta park ve mesire alanlarında bahar temizliği başladı Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanan park ve mesire alanlarında bahar temizliğinin yanı sıra bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanan park ve mesire alanlarında bahar temizliğinin yanı sıra bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü il genelinde bahar temizliği yapıyor.

Koronavirüs nedeniyle boş kalan mesire alanlarında detaylı çalışma yapan ekipler, çim biçme, su havuzlarının temizliği, kamelya ve bankların tamiratı ve boyası, yabani otların temizlikleri, çiçek ekimlerini yaparak piknik ve mesire alanlarını yasakların kalkmasının ardından vatandaşlar için hazırlıyor.

Sivas Belediyesi ekipleri belirlenen program dahilinde tüm mahallelerde park ve bahçelerin bakımını yapıp eksiklerini gideriyor.

Ekipler, koronavirüs nedeniyle kapalı bulunan park ve bahçeler dahil yaşam alanlarının temiz ve bakımlı olması için büyük özen gösteriyor.

Kaynak: AA