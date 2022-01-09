Sivas'ta park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SİVAS (AA) - Sivas'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
M.K'ye ait 46 ADP 731 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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