Sivas'ta park halindeki otomobilin lastikleri ve jantları çalındı
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Sivas'ta park halindeki otomobilin lastikleri ve jantları çalındı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde park halindeki otomobilin 4 lastiği ve jantları çalındı.

Sivas'ta park halindeki otomobilin lastikleri ve jantları çalındı
13.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:10

Sivas'ın Gemerek ilçesinde park halindeki otomobilin 4 lastiği ve jantları çalındı.

Yenidoğan Mahallesi Bağlar Sokak'ta ikamet eden Samet Vural, evinden çıktığında 67 NK 613 plakalı otomobilini, 4 lastiği ve jantları çalınmış ve kaldırım taşları üzerine bırakılmış halde buldu.

Vural'ın şikayeti üzerine polis ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu arada Samet Vural sosyal medya hesabından ise "Aracımın jant ve lastikleri çalınmıştır. Jantın birinde sibop olduğu yerde hata vardır. Gören, duyan haber verirse sevinirim." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

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