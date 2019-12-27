Sivas'ta park halindeki minibüsün yanma anı kamerada
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Sivas'ta park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

Sivas'ta park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

27.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:44
Sivas'ta park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

'ta park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yunus Emre Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kamera kayıtlarında minibüsün yanma anı yer alıyor.

Kaynak: AA
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