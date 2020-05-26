Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı
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Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

Sivas'ta park halindeki kamyonet yandıSİVAS park halindeki kamyonet alev aldı.

26.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:52

Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

SİVAS park halindeki kamyonet alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece saatlerinde Akdeğirmen Mahallesi Dispanser Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki boş bir arsada park halinde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 06 AGD 54 plakalı kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan kamyoneti kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin yanma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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