Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı
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Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

Sivas'ta park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

26.05.2020 02:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 03:01

Sivas'ta park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Akdeğirmen Mahallesi Dispanser Sokak'ta boş arsada park halinde bulunan ve sahibi henüz öğrenilemeyen 06 AGD 54 plakalı kamyonette yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yanan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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