Sivas'ta park halindeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Sivas'ta park halindeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta park halindeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sivas'ta park halindeki araca çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta park halindeki araca çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde ilerleyen M.M. idaresindeki 58 AN 847 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 58 BZ 634 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü M.M, arata sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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