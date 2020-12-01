Sivas'ta pandemi döneminde 332 milyon lira yardım yapıldı
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Sivas'ta pandemi döneminde 332 milyon lira yardım yapıldı

01.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:56
Sivas'ta pandemi döneminde 332 milyon lira yardım yapıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) pandemi döneminde vatandaşlara 332 milyon lira yardım yapıldığını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) pandemi döneminde vatandaşlara 332 milyon lira yardım yapıldığını söyledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, SYDV'yi ziyaret etti.

Vakıf Müdürü Sudi Yıldız'dan bilgi alan Ayhan, 10 aylık periyotta vakıf kanalıyla 332 milyon lira yardım yapıldığını belirtti.

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Salgın sürecinde çok ciddi manada vatandaşlara yardımlar yapıldığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Şuana kadar gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün kanalıyla gerek vakıfların kanalıyla toplamda 332 milyon TL vatandaşlarımıza yardım yapıldı. Destek sağlandı, maaşlar ödendi. Tabii kış mevsimi geldi gerek gıda konusunda gerek kömür konusunda olsun yardımlarımız devam etmektedir ve şuan halen il genelinde 8 bin 766 haneye kömür yardımı yapıldı, halen dağıtım devam etmektedir. Taş Kömürü İşletme Müdürlüğümüz Türkiye genelinde bir planlama yaptı ilimizde de en kısa zamanda da kömür dağıtımı yapılacaktır."

Ayhan, ayrıca yardımların yıl sonuna kadar 400 milyonu bulacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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