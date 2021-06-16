Sivas'ta "özel öğrenci" mezuniyet töreninde lise diploması aldı
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Sivas'ta "özel öğrenci" mezuniyet töreninde lise diploması aldı

Sivas'ta 'özel öğrenci' mezuniyet töreninde lise diploması aldı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Kültür Sanat

Sivas'ın Suşehri ilçesinde lisenin özel eğitim sınıfından mezun olan Aylin Kırılmaz, mezuniyet töreninde eğlenceli anlar yaşadı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde lisenin özel eğitim sınıfından mezun olan Aylin Kırılmaz, mezuniyet töreninde eğlenceli anlar yaşadı.

Konuşma güçlüğü çeken Kırılmaz, Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki özel eğitim sınıfından mezun olmanın heyecanını yaşadı. Kırılmaz için öğretmenleri ve arkadaşları mezuniyet töreni düzenledi.

Şenlik havasında geçen törende mezuniyet pastasını kesen Kırılmaz'ın mutluluğuna Kaymakam Hidayet Sarı da ortak oldu.

Müzik eşliğinde halay çeken ve oyun oynayan Kırılmaz'a, öğretmenleri ve arkadaşları eşlik etti.

Kırılmaz, AA muhabirine, hayatta tek isteğinin kendine ait iş yeri açmak olduğunu ifade etti.

Azimle çalışarak başarıyı yakaladığını vurgulayan Kırılmaz, mezuniyetine çok sevindiğini belirtti.

Okul Müdürü Murat Doğruyol da Kırılmaz'ın ilçede liseden mezun ilk özel eğitim sınıfı öğrencisi olduğuna dikkati çekerek, "Öğrencimiz tarım alanından mezun oldu, bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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