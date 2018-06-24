Sivas'ta Oyların Sayımına Başlandı
CUMHURBAŞKANI ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.
CUMHURBAŞKANI ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Sivas'ta sandıkların kapanmasıyla oyların sayımına geçildi.
Sivas'ta, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için 2 bin 289 sandık kurulurken, 450 bin 68 seçmen oy kullandı. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlerde oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına başlandı.
- Sivas