Sivas'ta Oyların Sayımına Başlandı

CUMHURBAŞKANI ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Sivas'ta sandıkların kapanmasıyla oyların sayımına geçildi.

Sivas'ta, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için 2 bin 289 sandık kurulurken, 450 bin 68 seçmen oy kullandı. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlerde oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına başlandı.

- Sivas