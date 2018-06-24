Sivas'ta Oy Verme İşlemi Tamamlandı, Sayıma Geçildi

Sivas'ta, Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Sandıkların kapanması ile oyların sayımına geçildi.

Sivas'ta sabah saat 08.00'da başlayan Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kent genelinde kurulan 2 bin 289 sandık ve 450 bin 68 seçmen sandığa gitti. Yoğun katılımın gözlendiği seçimler çerçevesinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.