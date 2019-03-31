Sivas'ta Oy Verme İşlemi 'Kar' Sürpriziyle Başladı

SİVAS'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Sabaha karşı etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar, erken saatlerden itibaren sandık başına gitti.

Sivas'ta, saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Sabahın erken saatlerinde, ellerinde seçmen kağıtları ile bulundukları sandığa gelenler oylarını kullandı. Seçmen kağıtları olmayan vatandaşlara ise mahalle muhtarları yardımcı oldu. Vatandaşların seçime katılımının yoğun olduğu gözlendi. Oy kullanma işlemini tamamlayanlar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KAR SÜRPRİZİ

Sivas'ta seçim sabahında kent merkezinde kar sürprizi yaşandı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği kentte, vatandaşlar seçime kar ile uyandı. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üzerleri ve parklar beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

- Sivas

Kaynak: DHA