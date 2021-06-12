SİVAS'TA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 5 YARALI

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alkollü olduğu görülen otomobil sürücüsü C.Y. ekiplere zor anlar yaşattı.

Olay, saat 10.00 sırlarında Sivas merkeze bağlı Ulukapı köyü yakınlarında meydana geldi. Karayün köyünden merkez istikametinde seyir halinde olan C.Y. yönetimindeki 58 LD 193 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.E. yönetimindeki 58 NV 270 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler C.Y. ve S.E. ile araçlardaki G.C., M.C. ve E.A. yaralandı. M.A. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan S.E., G.C., M.C. ve E.A. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Yaralı sürücülerden alkollü olduğu anlaşılan ve karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu tespit edilen C.Y. ise olay yerinde ekiplere zor anlar yaşattı. Başından yaralanmasına rağmen tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen C.Y. alkol testini de reddetti. Ekiplere kimlik ve sürücü belgesini de vermeyen C.Y. kaza yerinde görüntü alan basın mensuplarını da kendisinin iş insanı olduğunu belirterek engellemeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı