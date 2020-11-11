Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

11.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:44
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

M.E.T. (34) yönetimindeki 60 BA 320 plakalı otomobil, Eğriköprü Mahallesi Üniversite TOKİ Kavşağı'nda M.S. (59) idaresindeki 58 EC 402 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen otomobilin sürücü M.S. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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