Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - SİVAS
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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - SİVAS

26.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:50

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü F.G'nin (16) kullandığı 38 ABJ 177 plakalı otomobil, Gültekin Mahallesi Celal Bayar Sokakta, K.Ç. (32) yönetimindeki 32 UC 858 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle F.G'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarparak durdu.

Araçta sıkışan F.G, ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - SİVAS
Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - SİVAS
Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - SİVAS
Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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