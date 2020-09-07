Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
07.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:44

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Sibel Karacak yönetimindeki 34 DCL 732 plakalı otomobil ile Muhsin Temiz (25) idaresindeki 06 VND 68 plakalı otomobil, Alibaba Mahallesi Çayboyu mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Süleyman (66), Sevim (61) ve Doğukan Karacak ile Şeyma Yılmaz (20) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhsin Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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