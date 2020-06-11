Sivas'ta otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
11.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:46
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yusuf Denizhan (50) yönetimindeki 06 BKE 708 plakalı otomobil, Akçağıl köyü mevkisinde, Yılmaz Ekinci'nin (43) kullandığı 58 SG 063 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sinan Eren (37) ve Mehmet Gövercin (53), traktörde bulunan Ali Şahinbay (54) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Şahinbay, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA