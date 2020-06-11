Sivas'ta otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
11.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:02
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yusuf Denizhan (50) yönetimindeki 06 BKE 708 plakalı otomobil, Akçağıl köyü mevkisinde, Yılmaz Ekinci'nin (43) kullandığı 58 SG 063 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sinan Eren (37) ve Mehmet Gövercin (53), traktörde bulunan Ali Şahinbay (54) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk tedavisinin ardından Sivas'a sevk edilen Ali Şahinbay, yolda hayatını kaybetti.
Kaynak: AA