Sivas'ta otomobille taksi çarpıştı: 6 yaralı
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Sivas'ta otomobille taksi çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille taksinin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobille taksi çarpıştı: 6 yaralı
30.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:36

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille taksinin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevki Güven (41) idaresindeki 31 AAP 808 plakalı otomobil, Şarkışla-Kayseri kara yolu Cemel beldesi kavşağında, Süleyman Karaman'ın (71) kullandığı 58 ER 993 plakalı taksiyle çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Defne, Yağmur (4), Ceran (22) ve Serkan Kılınç (31) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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