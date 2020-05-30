Sivas'ta otomobille taksi çarpıştı: 6 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille taksinin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
30.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:36
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille taksinin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şevki Güven (41) idaresindeki 31 AAP 808 plakalı otomobil, Şarkışla-Kayseri kara yolu Cemel beldesi kavşağında, Süleyman Karaman'ın (71) kullandığı 58 ER 993 plakalı taksiyle çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Defne, Yağmur (4), Ceran (22) ve Serkan Kılınç (31) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA